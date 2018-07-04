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Ось що я знайшла… Siri перебила виступ міністра у парламенті Великої Британії

Голосовий помічник Siri перервав засідання у Палаті громад парламенту Великої Британії, зреагувавши на слово Сирія.

Інцидент стався під час виступу міністра оборони Гевіна Вільямсона. Він говорив про боротьбу з тероризмом і згадав Сирійську республіку.

– Ось що я знайшла в інтернеті за запитом Сирія. Сирійська демократична армія, яку підтримує …, – негайно зреагувала Siri в його смартфоні.

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Вільямсон засміявся і відзначив, що людину рідко перебиває його власний мобільний телефон. Міністр прибрав смартфон в кишеню і продовжив промову, після того як у залі затих сміх.

До слова, інсайдери повідомляють, що Siri стане більш точною після виходу iOS12.

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