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Пухнастий Корлеоне: кіт став зіркою, потрапивши в Google Maps

Google Maps продовжують створювати героїв мережі. На цей раз зіркою став кіт з Риму.

Невідомий кіт потрапив у панораму Google Maps і одразу ж прославився, завдяки користувачеві Reddit, який виявив незадоволену тварину в районі площі Торре-Арджентіна (Torre Argentina) в Римі.

– Пане професоре, вам є що задекларувати? – пожартували користувачі порталу, коментуючи героя Google Maps.

Хтось зазначив, що кіт просто засмагає і виглядає цілком собі щасливим.

Деякі користувачі порівняли тварину з хресним батьком Віто Корлеоне. Мовляв, дуже вже серйозний вигляд у мешканця Торре-Арджентіна.

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До слова, нещодавно іншим героєм мережі став незадоволений пес, який не любить купатися.

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