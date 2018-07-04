Пухнастий Корлеоне: кіт став зіркою, потрапивши в Google Maps

Google Maps продовжують створювати героїв мережі. На цей раз зіркою став кіт з Риму.
Невідомий кіт потрапив у панораму Google Maps і одразу ж прославився, завдяки користувачеві Reddit, який виявив незадоволену тварину в районі площі Торре-Арджентіна (Torre Argentina) в Римі.
– Пане професоре, вам є що задекларувати? – пожартували користувачі порталу, коментуючи героя Google Maps.
Хтось зазначив, що кіт просто засмагає і виглядає цілком собі щасливим.
Деякі користувачі порівняли тварину з хресним батьком Віто Корлеоне. Мовляв, дуже вже серйозний вигляд у мешканця Торре-Арджентіна.
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До слова, нещодавно іншим героєм мережі став незадоволений пес, який не любить купатися.
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