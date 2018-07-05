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Автомат, лук і супермен: гнучкий кіт підкорив мережу

Завдяки фотошопу неможливе стає можливим – наприклад стріляти з кота як з лука або автомата.

Гнучкий кіт став зіркою інтернету після того, як господар опублікував спільне фото з ним. На знімку кіт розтягнувся спиною на руці власника таким чином, ніби він розслаблено лежав на животі, що потішило багатьох користувачів.

Користувачі Reddit тут же представили, в якій ще ситуації кота міг би опинитися в такій позі і нафотошопили з ним безліч забавних картинок. Знімок вийшов в топ Reddit, набравши більше 10 тис. позитивних позначок.

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Автомат, лук і супермен: гнучкий кіт підкорив мережу / 6 фотографий

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Так, дехто вирішив, що кота можна використовувати при стрільбі з лука або автомата, зіграти на ньому, як на гітарі, а хтось навіть представив чотирилапого в ролі супермена.

До слова, нещодавно мережу підкорив незадоволений пес, який не любить купатися.

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