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Досить симулювати! Їдка карикатура Йолкіна про пенсійний вік у РФ

Російський художник Сергій Йолкін висміяв підвищення пенсійного віку і чемпіонат світу з футболу в РФ в одній карикатурі.

Карикатура Йолкіна

Малюнком художник поділився у Facebook.

– Досить симулювати пенсійний вік! Вставай і грай! – так Йолкін побачив підвищення пенсійного віку на тлі ЧС з футболу.

Читайте: Ходулі не докрутили? Путін осоромився на фото з Моурінью

До слова, раніше Сергій Йолкін намалював карикатуру, на якій президент РФ Володимир Путін представляє нову розробку до чемпіонату світу з футболу.

Фото: Сергей Елкин/Facebook

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