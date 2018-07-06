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Візьми собаку на роботу: хто сьогодні трудився замість українців

В Україні відбулася шоста загальнонаціональна акція Візьми собаку на роботу.

Організатори акції Візьми собаку на роботу вважають, що така ініціатива змінює статус собак у суспільстві та розвиває дружню до тварин інфраструктуру в Україні.

Згідно зі статистикою охочих взяти участь в акції, взяти собаку на роботу планували власники тварин у близько 50 містах України.

Читайте: Автомат, лук і супермен: гнучкий кіт підкорив мережу

Учасники акції ділилися в соцмережах експериментами за хештегом #мійсобаканароботі.

До слова, аналогічна акція #TakeYourDogToWorkDay відбулася нещодавно в усьому світі.

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