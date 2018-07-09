Мокра форма і танці: американські копи запустили флешмоб #Lipsyncbattle

Американські поліцейські почали флешмоб #Lipsyncbattle, в якому вони танцюють і підспівують під відомі композиції. Вийшло весело.

А все почалося, коли в мережу потрапило відео, на якому заступник шерифа з Техасу беззвучно підспівує групі Kumbia Kings.

– Заради бога, хто-небудь, скажіть цій людині, що його зараз хоче кожна жінка в Техасі, яка виросла на Kumbia Kings! Здається, мені треба сходити до церкви, – пишуть в коментарях.

Коли ролик побачили інші поліцейські, вони вирішили запустити челлендж.

Копи влаштували #Lipsyncbattle. Вони знімають відео, де ворушать губами під музику. Як цей патрульний з Сан-Антоніо.

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Або ось ці напарники з південної частини Техасу.

Здивували користувачів поліцейські з техаського міста Грейпвайн, які використовували для створення відео пісню Flashdance… What a Feeling Айрін Кари, яка була головною темою фільму Танець-спалах 1983 року.

Крім того, вони заміксувати класичний хіт з сучасними рок-н-рольними ритмами і додали фінальний стрибок з фільму Брудні танці з Патріком Суейзі і Дженніфер Грей.

Копи з Джорджії взяли пісню Бруно Марса UpTown Funk. Але не стали копіювати героїв оригінального кліпу, а придумали його заново.

Поліцейські почали передавати флешмоб і на інші округи.

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