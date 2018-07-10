Суміш кота з пилососом – японець показав незвичайний “винахід”

Житель Японії вирішив “схрестити” кота і робопилосос. Страшний результат за мить став зіркою мережі.

Японський користувач Sacocho опублікував у Twitter своє новітнє творіння – котопилосос, який дуже швидко став популярним.

Результат вийшов вельми страшним. На відео винахід наближається до камери і багатьох в цей момент не покидає неприємне відчуття.

Твіт з творінням японця зібрав вже більше 70 тис. лайків.

– Його звуть Барум, і це кошеня, якому ще немає й року, – розповів Sacocho про суміші кота і пилососа.

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До слова, невідомий кіт потрапив в панораму Google Maps і тут же прославився.

Фото: Sacocho

Відео: Sacocho