Суміш кота з пилососом – японець показав незвичайний “винахід”

Житель Японії вирішив “схрестити” кота і робопилосос. Страшний результат за мить став зіркою мережі.
Японський користувач Sacocho опублікував у Twitter своє новітнє творіння – котопилосос, який дуже швидко став популярним.
Результат вийшов вельми страшним. На відео винахід наближається до камери і багатьох в цей момент не покидає неприємне відчуття.
Твіт з творінням японця зібрав вже більше 70 тис. лайків.
– Його звуть Барум, і це кошеня, якому ще немає й року, – розповів Sacocho про суміші кота і пилососа.
ネコとルンバの雑種。#奇想生物図鑑 #奇想生物 #奇想ものづくり #羊毛 #羊毛フェルト pic.twitter.com/gM7Dt6SRWJ
— さこっちょ/奇想ものづくり (@sacocho) 7 июля 2018 г.
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До слова, невідомий кіт потрапив в панораму Google Maps і тут же прославився.
Фото: Sacocho
Відео: Sacocho