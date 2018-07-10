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Це треба бачити. Лукашенко заспівав українською на концерті Повалій у Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заспівав на одному з концертів скандальної української співачки Таїсії Повалій в Росії.

Лукашенко заспівав з Повалій

На фрагменті відео YouTube Повалій підійшла до Лукашенка, який сидів у залі серед інших глядачів, і запропонувала заспівати.

Білоруський лідер взяв мікрофон і впевнено почав співати пісню українською мовою Твоїх рук рідні обійми, хоча знав не всі слова.

Імпровізацію Лукашенка краще побачити і почути.

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До слова, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав сало найкращим білоруським допінгом.

Відео: YouTube/Мария Рагуткина

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