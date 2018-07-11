Кім Чен Ин поїхав на картопляну ферму замість зустрічі з держсекретарем США – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин не зміг зустрітися з держсекретарем США Майком Помпео, оскільки відвідував картопляну ферму.

Лідер КНДР Кім Чен Ин не зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео через те, що їздив на картопляну ферму, пише Sky News.

– Держсекретар США відвідав Пхеньян, намагаючись узгодити деталі угоди, укладеної на історичному саміті у червні між Дональдом Трампом і північнокорейським диктатором. Однак Кім не був помічений публічно, – йдеться у повідомленні.

Пізніше з’явилася інформація про те, що Кім Чен Ин поїхав в графство Самжіон на ферму Джунгун, де повинні були садити високоврожайні сорти картоплі.

– Кім дав їм вказівку “впровадити” різні види, корисні за смаком, і підвищити якість виробництва картоплі, – додається у повідомленні.

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До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин привіз на зустріч з Дональдом Трампом в Сінгапур особистий унітаз, а також їжу і броньований лімузин.