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Хитався і всіх цілував: дивна поведінка Юнкера на саміті НАТО

На саміті НАТО в Брюсселі глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не зміг пересуватися без сторонньої допомоги. Його весь час підтримували лідери країн Альянсу – щоб не впав.

Юнкер на саміті НАТО

Видання Daily Mail виклало відео на Youtube.

Юнкер з невідомих причин часто спотикався і не міг утримувати рівновагу.

Але настрій у нього, швидше за все, був гарний – він обіймав і цілував усіх, хто йому надавав підтримку.

На відео також є президент України Петро Порошенко, який ззаду підтримує Юнкера рукою, аби той не впав.

Читайте: Тверда четвірка! Підсумки саміту НАТО для України

До речі, Петро Порошенко на саміті НАТО розповів анекдот про шлях України до Альянсу.

Фото: скрін відео Daily Mail/Youtube

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