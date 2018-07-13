Хитався і всіх цілував: дивна поведінка Юнкера на саміті НАТО

На саміті НАТО в Брюсселі глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не зміг пересуватися без сторонньої допомоги. Його весь час підтримували лідери країн Альянсу – щоб не впав.
Видання Daily Mail виклало відео на Youtube.
Юнкер з невідомих причин часто спотикався і не міг утримувати рівновагу.
Але настрій у нього, швидше за все, був гарний – він обіймав і цілував усіх, хто йому надавав підтримку.
На відео також є президент України Петро Порошенко, який ззаду підтримує Юнкера рукою, аби той не впав.
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До речі, Петро Порошенко на саміті НАТО розповів анекдот про шлях України до Альянсу.
Фото: скрін відео Daily Mail/Youtube
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