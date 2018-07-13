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У підгузку та зі смартфоном. У небо Лондона запустили величезного “малюка Трампа”

Британські активісти, які протестують проти візиту президента США Дональда Трампа в країну, запустили над Лондоном гігантську надувну кулю, що зображає американського лідера у вигляді немовляти в підгузку та зі смартфоном у руці.

Дональд Трамп

За даними британських ЗМІ, так званий “малюк Трамп” піднявся у повітря з площі біля Вестмінстерського палацу, де проходять засідання парламенту Великої Британії.

Активісти утримують кулю на мотузці приблизно в 15 метрах над землею.

Зауважимо, що активісти руху Stop Trump погодили акцію із запуску надувної кулі з мером Лондона Садіком Ханом.

Це викликало чимало суперечок серед британської громадськості та піддалося різкій критиці з боку прихильників Трампа як у США, так і у Великій Британії.

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Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Сьогодні у президента США заплановані переговори з Терезою Мей з низки міжнародних питань.

До слова, 16 липня Дональд Трамп зустрінеться із Володимиром Путіним. Президент України вже заявив, що від цієї зустрічі хороших новин чекати не варто.

Відео, фото: IBTimes UK, Chris J Ratcliffe/Getty Images

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