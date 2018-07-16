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Ботокс і грим не потекли: на закритті ЧС-2018 парасолька дісталася тільки Путіну

На закритті Чемпіонату світу з футболу після фінального свистка пішов дощ, і всі, хто вийшов на стадіон привітати збірну Франції почали мокнути. Всі, крім президента РФ Володимира Путіна.

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На стадіоні були присутні президент РФ Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колинда Грабар-Китарович.

Всі троє і президент ФІФА Джанні Інфантіно після фінального свистка вийшли на поле, щоб нагородити футболістів.

В цей момент раптово пішов сильний дощ і єдина парасолька розкрилася над Путіним.

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Як пише Медуза, через кілька хвилин парасольки винесли всім, але цього вистачило, щоб глядачі трансляції почали жартувати про особливе становище Путіна і єдину парасольку на всю Росію.

– Під час дощу, щоб грим не розмило і ботокс не поплив, парасолька була тільки над Путіним, – написав український політолог Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, вчора збірна Франції у фіналі ЧС-2018 обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images.

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