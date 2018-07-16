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“Операція дощик”: Путін на фіналі ЧС в одній карикатурі

Російський художник Сергій Йолкін висміяв поведінку президента РФ Володимира Путіна під час церемонії нагородження учасників фіналу ЧС-2018.

Головним героєм карикатури став російський президент Володимир Путін, який запам’ятався на церемонії нагородження учасників фіналу ЧС-2018 тим, що серед високопоставлених гостей один стояв у дощ під парасолькою.

Так, наприклад, президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, глава Франції Еммануель Макрон і президент ФІФА Джанні Інфантіно просто мокли під дощем.

Читайте: Топ-8 фейлів російського чемпіонату світу з футболу

Як повідомлялося, в Росії через зливи “поплив” стадіон, побудований до ЧС-2018.

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