Знімок французького лідера Еммануеля Макрона на фіналі ЧС-2018 перетворили в мем з-за емоційної реакції президента на перемогу збірної.
Фотожаби на Макрона з’явилися у всіх соцмережах.
На одному кадрів Макрона відобразили в стані тріумфу на VIP-трибуні стадіону Лужники.
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Користувачі Twitter, Instagram і 9GAG зробили на основі фото багато фотожаб, де Макрон б’ється з ведмедем, летить на багеті, грає на гітарі.
Бійка з ведмедем і багет: переможний танець Макрона на ЧС-2018 став мемом / 14 фотографий
Нагадаємо, 15 липня Франція обіграла Хорватію за рахунком 4:2 і стала чемпіоном світу з футболу.
Фото: Getty Images.
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