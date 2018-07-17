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Бійка з ведмедем і багет: переможний танець Макрона на ЧС-2018 став мемом

Знімок французького лідера Еммануеля Макрона на фіналі ЧС-2018 перетворили в мем з-за емоційної реакції президента на перемогу збірної.

макрон

Фотожаби на Макрона з’явилися у всіх соцмережах.

На одному кадрів Макрона відобразили в стані тріумфу на VIP-трибуні стадіону Лужники.

Читайте: Viva Les Blues! Франція – чемпіон в одному знімку

Користувачі Twitter, Instagram і 9GAG зробили на основі фото багато фотожаб, де Макрон б’ється з ведмедем, летить на багеті, грає на гітарі.

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Бійка з ведмедем і багет: переможний танець Макрона на ЧС-2018 став мемом / 14 фотографий

Нагадаємо, 15 липня Франція обіграла Хорватію за рахунком 4:2 і стала чемпіоном світу з футболу.

Фото: Getty Images.

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