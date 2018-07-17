Історія кохання – як познущалися над Трампом після зустрічі з Путіним

Видання New York Times поглузувало із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна невеликим мультиком.

Видання The New York Times поглузувало із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, виклавши в Youtube мультик, де їх зобразили парою у стосунках.

Зустріч лідерів США та Росії не залишилася й без уваги користувачів Інтернету. Протягом дня у мережі публікують різноманітні меми та карикатури, на яких глузують з поведінки Трампа на зустрічі.

– Виступ на прес-конференції Дональда Трампа в Гельсінкі перевищує поріг “великих злочинів і проступків”. Це було не що інше, як зрада. Мало того, що коментарі Трампа дурні, він цілком знаходиться в кишені Путіна, – написав у Twitter колишній директор ЦРУ Джон Бреннан.

“It would be high comedy if it were not a national tragedy. And a national emergency.” An early look at Tuesday’s @BillBramhall cartoon: https://t.co/fx5xmHiJpp The Daily News Editorial Board on the #TrumpPutin summit: https://t.co/Ou19TiwEJc pic.twitter.com/STE6TdW56X — New York Daily News (@NYDailyNews) 16 июля 2018 г.

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До слова, американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер піддав критиці президента США Дональда Трампа за його позицію і поведінку на переговорах з главою РФ Володимиром Путіним.

Відео: The New York Times