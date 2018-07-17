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Історія кохання – як познущалися над Трампом після зустрічі з Путіним

Видання New York Times поглузувало із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна невеликим мультиком.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Видання The New York Times поглузувало із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, виклавши в Youtube мультик, де їх зобразили парою у стосунках.

Зустріч лідерів США та Росії не залишилася й без уваги користувачів Інтернету. Протягом дня у мережі публікують різноманітні меми та карикатури, на яких глузують з поведінки Трампа на зустрічі.

– Виступ на прес-конференції Дональда Трампа в Гельсінкі перевищує поріг “великих злочинів і проступків”. Це було не що інше, як зрада. Мало того, що коментарі Трампа дурні, він цілком знаходиться в кишені Путіна, – написав у Twitter колишній директор ЦРУ Джон Бреннан.

 

 

 

 

 

Читайте: Трофей і ручний ведмідь: зустріч Путіна і Трампа 2018 у карикатурах

До слова, американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер піддав критиці президента США Дональда Трампа за його позицію і поведінку на переговорах з главою РФ Володимиром Путіним.

Відео: The New York Times

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