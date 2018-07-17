Приходь і молися: у киян з’явився “шанс” знизити вартість проїзду

Жителів столиці запросили 5 серпня до Києво-Печерської Лаври на Молитву за зниження цін на громадський транспорт у Києві.

Захід з’явився сьогодні у Facebook.

– Дістало, що ціни на проїзд зростають, а грошей ти більше не заробляєш? Потрібно їздити на метро і тролейбусі, а тепер це задоволення тільки для багатих? Приходь і молися з нами за зниження цін на проїзд у громадському транспорті, – йдеться в описі .

На зустріч відгукнулися вже півтисячі людей.

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– Мерч буде? (футболки, худі, чашки і т. п. з написами типу Молиться ми не кинемо – геть проїзд по 8!) – пишуть підписники в обговореннях.

– Хто хедлайнер? Амулети від кондукторів є у продажу? Зі своїм кагором пускають? – жартують користувачі.

Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

Фото: Сергей Ревера/Сегодня.