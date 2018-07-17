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Трофей і ручний ведмідь: зустріч Путіна і Трампа 2018 у карикатурах

Карикатуристи розкритикували Дональда Трампа за його виступ на прес-конференції разом з Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Президент США Дональд Трамп опинився під шквалом критики за свій виступ на прес-конференції у Гельсінкі після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Дісталося американському лірику і від політичних сатириків, які створили на тему зустрічі Трампа й Путіна гострі карикатури.

Автор: Род Еммерсон.

Автор: Барт ван Леувен.

Автор: Ендрю МакМіл.

Читайте: Маленька варена макаронина – Шварценеггер про Трампа на зустрічі з Путіним

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.

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