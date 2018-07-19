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Мавпи і “макрони”: карикатури Charlie Hebdo на збірну Франції

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo присвятив свіжий номер перемозі збірної Франції на чемпіонаті світу з футболу.

Видання винесло на обкладинку карикатуру з гравцями національної команди, зобразивши їх з головою президента Франції Еммануеля Макрона, який самовіддано вболівав на трибуні у фіналі мундіалю.

Фото: Charlie Hebdo. 

Читайте: Viva Les Blues! Франція – чемпіон в одному знімку

На іншій карикатурі збірна зображена у вигляді мавп, які плутають кубок світу з бананом. На ній тварини в синій формі отримують головну нагороду чемпіонату світу. “Банан”, – вигукує один з них. “Це апельсин!”, – вважає інший.

Фото: Charlie Hebdo. 

Як відомо, у фіналі ЧС-2018 в Москві збірна Франції обіграла команду Хорватії з рахунком 4:2.

Фото: Getty Images

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