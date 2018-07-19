Відмінне падіння – New Yorker познущався над Трампом

Журнал New Yorker показав номер, на обкладинці якого знаходиться карикатура з президентом США Дональдом Трампом.
Журнал New Yorker опублікував обкладинку до номера, на якій намальована карикатура на президента США Дональда Трампа.
На обкладинці Дональд Трамп впав з ескалатора, але продовжує тримати великий палець вверх.
У поясненні до карикатури додається, що це саме той ескалатор, з якого Трамп спустився для того, аби анонсувати свою кандидатуру на пост президента США.
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До слова, видання New York Times поглузувало із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна невеликим мультиком.
Фото: New Yorker
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