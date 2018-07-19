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Відмінне падіння – New Yorker познущався над Трампом

Журнал New Yorker показав номер, на обкладинці якого знаходиться карикатура з президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп

Журнал New Yorker опублікував обкладинку до номера, на якій намальована карикатура на президента США Дональда Трампа.

На обкладинці Дональд Трамп впав з ескалатора, але продовжує тримати великий палець вверх.

У поясненні до карикатури додається, що це саме той ескалатор, з якого Трамп спустився для того, аби анонсувати свою кандидатуру на пост президента США.

Читайте: Трофей і ручний ведмідь: зустріч Путіна і Трампа 2018 у карикатурах

До слова, видання New York Times поглузувало із зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна невеликим мультиком.

Фото: New Yorker

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