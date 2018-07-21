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Дощові рибалки: у Києві чоловіки ловили рибу прямо на дорозі

Сьогодні у Києві пройшла сильна злива, яка затопила вулиці столиці. Городяни стали ловити рибу прямо на дорозі.

Артур Широкий у мережі опублікував відео, на якому показані “дощові рибалки”, повідомляє Страна.ua.

– Так, погодка дивлюся, класна. Особливо для хорошої риболовлі. А риболовні сіті потрібно було ставити по-любому, – прокоментував чоловік відео з “рибалками” на Оболоні.


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До речі, раніше  Факти ICTV зібрали курйози під час риболовлі.

ВІДЕО: Страна.ua.

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