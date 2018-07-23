В Одеській області зграя мавп втекла з приватного зоопарку і оселилися на території дачного кооперативу.

Про це повідомив місцевий житель Максим Слащев у Facebook.

Чоловік розповів, що дев’ять приматів розгулюють по дачному кооперативу вже тиждень.

Тварини харчуються персиками і яблуками, а поліція на “втікачів” не реагує.

Крім мавп, у приватному зоопарку, з якого втекли тварини, за словами Слащева, знаходяться ще анаконда і крокодил.



Під Одесою із зоопарку втекли 9 мавп і тиждень обкрадають дачників / 2 фотографии

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До слова, у минулому році в Окаяма (Японія) гігантська черепаха втекла із зоопарку. Тварину знайшли у 140 метрах від нього цілою і неушкодженою.

ФОТО: Максим Слащев/Facebook