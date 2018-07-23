Собака випадково заспівав хіт Брітні Спірс

Житель США Метт зняв на відео виття своєї собаки Райлі, яке сильно схоже на мелодію пісні Брітні Спірс.
Меттью записував свого собаку для Snapchat в момент, коли пес почав вити. Потім чоловік у витті впізнав Toxic Брітні Спірс.
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Хардін опублікував ролик у своєму твіттері, поцікавившись, не тільки йому скиглення Райлі нагадує Toxic. Користувачі погодилися, а один з них навіть зробив ремікс.
Раніше Факти ICTV писали, що на пляжі в Одесі стався кумедний випадок з собакою, яка намагалася зібрати всі буйки і винести їх на берег.
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