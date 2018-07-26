Продавець-зайчик з Залізного порту став зіркою інтернету

На пляжі в Залізному Порту хлопець не просто торгує креветками, а й влаштовує відпочиваючим блискучі гумористичні шоу.
Ролик виклала Mila Lobachiova.
Артистичний продавць креветок з заячими вухами вже став зіркою мережі.
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Відео з ним подивилося майже 3 млн чоловік, а 100 тисячі репостнули його до себе на сторінку.
Зайка-продавець зазиває покупців кумедними слоганами: Хто у зайця не купує, того заєць покусає, Хто купив креветку у зайця, той матиме міцні… зуби.
Раніше Факти ICTV писали, що японський держслужбовець отримав штраф і догану за те, що відлучився на обідню перерву на три хвилини раніше встановленого терміну.
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