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Факти / LOL / Продавець-зайчик з Залізного порту став зіркою інтернету/

Продавець-зайчик з Залізного порту став зіркою інтернету

На пляжі в Залізному Порту хлопець не просто торгує креветками, а й влаштовує відпочиваючим блискучі гумористичні шоу.

Ролик виклала  Mila Lobachiova.

Артистичний продавць креветок з заячими вухами вже став зіркою мережі.

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Відео з ним подивилося майже 3 млн чоловік, а 100 тисячі репостнули його до себе на сторінку.

Зайка-продавець зазиває покупців кумедними слоганами: Хто у зайця не купує, того заєць покусає, Хто купив креветку у зайця, той матиме міцні… зуби.

Раніше Факти ICTV писали, що японський держслужбовець отримав штраф і догану за те, що відлучився на обідню перерву на три хвилини раніше встановленого терміну.

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