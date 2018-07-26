Путін на саміті в ПАР не знайшов прапор своєї країни

Під час саміту в ПАР лідерам країн БРІКС не вдалося знайти прапори своїх країн.

Під час саміту в ПАР лідери країн БРІКС, серед яких й президент Росії Володимир Путін, не змогли знайти прапори своїх країн на момент спільного фотографування, повідомляє прокремлівський журналіст Дмитро Смірнов у Twitter.

– Не так стали: на саміті БРІКС переплутали таблички, і лідерам довелося фотографуватися повторно, – написав Смірнов.

Проте навіть після того, як вони помінялися місцями, жоден з політиків не стояв навпроти прапора своєї країни.

Читайте: Історія кохання – як познущалися над Трампом після зустрічі з Путіним

До слова, російський художник Сергій Йолкін висміяв поведінку президента РФ Володимира Путіна під час церемонії нагородження учасників фіналу ЧС-2018.

Відео: Ф.Крипперс

Фото: Ф.Крипперс (Скріншот)