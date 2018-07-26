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Титанік та Кличко на гондолі: у мережі висміяли негоду в Києві (ФОТОЖАБИ)

У мережі жителі столиці вже встигли висміяти потоп у Києві. Факти ICTV зібрали найкумедніші фотожаби з мером міста, аналогії з фільмами та піснями.

Аномальні зливи викликали у столиці потопи та транспортний колапс.

Читайте: Дощові рибалки: у Києві чоловіки ловили рибу прямо на дорозі

Однак це не відбило бажання у киян посміятися над ситуацією та підколоти ближнього свого.

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Титанік та Кличко на гондолі: у мережі висміяли негоду в Києві (ФОТОЖАБИ) / 8 фотографий

Нагадаємо, вчора Київ накрили сильні зливи з грозами та град, внаслідок чого затопило вулиці та паралізувало рух столицею.

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