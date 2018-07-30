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Дірка у підлозі, сидіння на цеглинах: нові технології в маршрутках Києва

У мережі з’явилися фото жахливого стану столичної маршрутки №186, яка їздить по Києву.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Читайте: Джек-пот! Скільки мільйонів заробило метро Києва перед здорожчанням проїзду

Нові технології в столичних маршрутках:

1. Маршрутний автобус №186 (по 26 тролейбусу) поставили кондиціонер. Так і їхали поки пасажир сам не закрив цю чорну діру.

2. Зварювання з використанням технології Цегла.

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Дірка у підлозі, сидіння на цеглинах: нові технології в маршрутках Києва / 2 фотографии

Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

Фото: Київ Оперативний.

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