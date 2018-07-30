PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / У Тернополі дівчина прийшла на іспит до університету у весільній сукні/

У Тернополі дівчина прийшла на іспит до університету у весільній сукні

Абітурієнтка Іванна Майхер-Снігур прийшла на іспит у Тернопільський національний педагогічний університет у весільній сукні.

Здивованим викладачам Іванна пояснила, що дата іспиту та одруження співпали, тому на екзамен вона завітала разом з чоловіком та дружками, повідомляє 0352.ua.

Адміністрація університету абітурієнтку до іспитів допустила, а також привітала молодят з одруженням. Їм побажали довгих і щасливих років сімейного життя.

Читайте: На випускний у труні. У США дівчина здивувала однокласників

До речі, в Японії керівник оголосив догану і змусив співробітницю вибачитися за те, що вона завагітніла раніше встановленої черги.

ФОТО: Віктор Генсерук/0352.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Вибори ректора ОНМУ: МОЗ оскаржить рішення Печерського суду
Дрес-код – без трусів: нічний клуб у Тернополі висміяв заборону міськради
У Тернополі зіткнулися 5 авто, Audi загорілася
Дитина у лікарні
Не розпізнали менінгіт. У лікарні Тернополя помер 3-річний хлопчик
тернополь
У Тернополі заборонили продавати труси на свята
Будівля
Врятувати не вдалось – у Тернополі 22-річний хлопець випав з 11 поверху
Винник не відмінив концерт у Тернополі і присвятить його матері
У Тернополі призовник випав з 5 поверху, тікаючи з військкомату
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка