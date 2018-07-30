У Тернополі дівчина прийшла на іспит до університету у весільній сукні

Абітурієнтка Іванна Майхер-Снігур прийшла на іспит у Тернопільський національний педагогічний університет у весільній сукні.

Здивованим викладачам Іванна пояснила, що дата іспиту та одруження співпали, тому на екзамен вона завітала разом з чоловіком та дружками, повідомляє 0352.ua.

Адміністрація університету абітурієнтку до іспитів допустила, а також привітала молодят з одруженням. Їм побажали довгих і щасливих років сімейного життя.

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До речі, в Японії керівник оголосив догану і змусив співробітницю вибачитися за те, що вона завагітніла раніше встановленої черги.

ФОТО: Віктор Генсерук/0352.ua