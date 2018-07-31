Американець купив старий Boeing і зробив собі дім

Американець Брюс Кемпбелл перетворив списаний літак Boeing 727 на своє житло.

Про це повідомляє Awesome Inventions.

– Якби ви натрапили на цей будинок, то, побачивши його, подумали б, що трапилася авіакатастрофа. Це тому що Брюс Кемпбелл, колишній інженер-електрик, живе у списаному Boeing 727, перетворивши його на свій дім, – повідомляє видання.

Літак-дім розміщується у лісі біля Портленда, що в американському штаті Орегон.

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Брюс переконаний, що кожен старий літак має право на подальше “життя” після списання. У своєму літаку він намагався залишити максимум того, що було там за часи польотів.

Дім-літак обійшовся Кемпбеллу недешево – він заплатив 100 тисяч доларів за старий літак ще в 1999 році, витрати на переміщення, облаштування, подальше обслуговування склали ще 120 тисяч доларів.

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Фото: awesomeinventions.com