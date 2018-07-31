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РосЗМІ “зганьбилося” з Медведєвим у Севастополі

Російське пропагандистське агентство ТАСС на своїй сторінці в Instagram розмістило фото прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на борту корабля Комета 120М у Севастополі, вказавши зверху правильну локацію – Sevastopol, Ukraine.

Володимир Медведев

Це помітив і встиг зробити скріншот московський фотограф Василь Максимов, розмістивши його у Facebook.

– Той випадок, коли хтось в ТАСС просто поставив правильний геотег, а в підсумку довелося його видаляти разом з купою коментів. Але саме на цей випадок і придумали таку штуку як скріншот, – написав він.

Читайте: Крим – Росія: італійське ЗМІ зганьбилася з картою України

Раніше Факти ICTV розповідали, як Дмитро Медведєв заплутався при колективному рукостисканні під час церемонії відкриття саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Фото: Василий Максимов/Facebook

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