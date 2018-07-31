РосЗМІ “зганьбилося” з Медведєвим у Севастополі

Російське пропагандистське агентство ТАСС на своїй сторінці в Instagram розмістило фото прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на борту корабля Комета 120М у Севастополі, вказавши зверху правильну локацію – Sevastopol, Ukraine.
Це помітив і встиг зробити скріншот московський фотограф Василь Максимов, розмістивши його у Facebook.
– Той випадок, коли хтось в ТАСС просто поставив правильний геотег, а в підсумку довелося його видаляти разом з купою коментів. Але саме на цей випадок і придумали таку штуку як скріншот, – написав він.
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Раніше Факти ICTV розповідали, як Дмитро Медведєв заплутався при колективному рукостисканні під час церемонії відкриття саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Фото: Василий Максимов/Facebook
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