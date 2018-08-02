Перевищив швидкість: у Німеччині радар зняв голого велосипедиста (18+)

2 серпня поліція міста Кіль (Німеччина) продовжує пошуки велосипедиста, з якого потрібно стягнути штраф за порушення правил дорожнього руху.
Про це пише DW.
Поліція Кіля заявила, що зіткнулася з найдивовижнішим порушенням дорожнього руху: голий чоловік їхав на велосипеді зі швидкістю 47 км на годину в зоні з обмеженням 30 км на годину.
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Встановлено, що це був чоловік, на якому було тільки взуття. Його зняла камера фіксації швидкості.
Чоловік рухався в напрямку центру міста Кіль увечері 21 липня. Його поки не ідентифікували.
До речі, під час Чемпіонату світу в Москві голий підліток випав з вікна на аргентинських уболівальників.
Фото: dreamstime.com.
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