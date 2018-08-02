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Пірнайте у суху: в Росії на День ПДВ відключили фонтани

У Росії 2 серпня відзначили День Повітряно-десантних військ, який був затьмарений відключенням фонтанів у багатьох містах РФ.

У мережі в черговий раз посміялися над традиціями Дня Повітряно-десантних військ у Росії, вказавши на масове пияцтво і агресію з боку десантників.

Так, за повідомленням Вести.ру, в Санкт-Петербурзі, Ростові, Новосибірську, Краснодарі, Ярославлі, Смоленську й інших містах відключили головні фонтани, де традиційно купаються десантники.

Читайте: РосЗМІ “зганьбилося” з Медведєвим у Севастополі

До слова, День десантника в Україні відзначають тепер восени.

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