Серед автомобілістів є особлива каста, яка особливо виділятися строкатими переробками своєї машини. Факти ICTV зібрали найабсурдніших та найбезглуздіших представників колгоспного автотюнінгу.

Історія про те, як майстри із золотими руками з купи іржі відроджують раритетні авто і дають їм друге життя давно відома. Однак є ті, хто безсовісно знущається над машинами. Це стосується власників тонкого почуття прекрасного з гаража, які від нестачі практичних навичок і чуття міри намагаються наліпити на свій автомобіль все підряд: від дитячих іграшок до вихлопної труби завдовжки кілька метрів.

Шанувальники даного жанру тюнінгу чомусь щиро впевнені, що їх творіння естетичні, але злегка екстравагантні. Але красу щедро прикрашених залізних коней цінують не всі. Давайте поглянемо чому.

Тільки одне питання: навіщо? Власник серйозно налаштований на те, щоб ця машина їхала швидше?

Ось, що виходить, коли до тюнінгу вашого авто руку доклала бабуся.

Свято наближається?

Любі автомобілісти, запам’ятайте:

кількість спойлерів на швидкість не впливає, особливо на ВАЗах

немає ніякої необхідності всі наклейки, які ви збирали в дитинстві, ліпити на авто

також не потрібно мостити нічого з того, що валяється в гаражі.

Зрозуміти та пробачити. Далі без коментарів.

























Повстали з пекла: як боги автотюнінгу знущаються над машинами / 13 фотографий

Проте є майстри, які з купи брухту роблять казку. У їхніх руках старі та забуті авто перетворюються на стильні та дорогі автівки. Механіки можуть повернути заводський дизайни або додати чогось свого. Головною умовою такого є підкреслити рідний дизайн авто. Проте бувають випадки, коли автівки змінюють на моделі іншої марки. Факти ICTV пропонують вам переглянути випадки вишуканого тюнінгу.













Повстали з пекла: як боги автотюнінгу знущаються над машинами / 7 фотографий

Читайте: Дірка у підлозі, сидіння на цеглинах: нові технології в маршрутках Києва

Раніше Факти ICTV писали, що американець Брюс Кемпбелл перетворив списаний літак Boeing 727 на своє житло.

Фото: tazikrus, dreamstime