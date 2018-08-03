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Термінатор чи свиня? Хто ти після пивної вечірки (ТЕСТ)

У першу п’ятницю серпня традиційно відзначають Міжнародний день пива. Ми вирішили перевірити, хто ви, коли вип’єте пінного. Пройдіть тест – і дізнаєтеся.

Міжнародний день пива – це неофіційне свято.

Його засновником вважають власника бару Джессі Авшаломова, який обрав початок серпня у зв’язку з літньою погодою і віддаленістю від інших пивних свят.

Перший день пива відбувся у 2007 році в місті Санта-Круз, штат Каліфорнія, США.

А вже до 2011 року він перетворився з містечкового фестивалю у міжнародне свято, що відзначається у 138 містах 23 країн.

До 2012 року свято відзначалося вже в 207 містах 50 країн на 5 континентах.

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Ми вирішили створити тест, який покаже, хто ви, коли вип’єте пиво.

Пам’ятайте, що це всього-на-всього гумор.

Нагадаємо, Факти ICTV робили відео, де зібрали 11 найцікавіших фактів про пиво.

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