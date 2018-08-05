З червоною стрічкою і матами: у РФ урочисто відкрили ліхтар

У Росії на відкриття звичайного ліхтаря на одній із вулиць в селі Холмець Тверської області приїхав сам голова Оленинського району Олег Дубов.
Про це повідомляє govoritmoskva.ru з посиланням на місцеве видання Караван + Я.
Однак урочиста церемонія з перерізанням червоної стрічки обернулася на словесну перепалку чиновника з місцевими жителями.
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Йому дорікнули тим, що ліхтар встановлено неправильно, на що той сказав, що це не їхня справа, і використовував нецензурну лексику.
Дубов ображав людей, назвавши присутніх групою агресивної молоді і підігрітою алкоголем гопотою.
До речі, на Харківщині в одному з сіл для виступу чиновника постелили килим на землі.
Фото: pixabay.com
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