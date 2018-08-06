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Король нетрів. У РФ бізнесмен прилетів на вертольоті додому “на обід”

У Стерлітамаку (РФ) місцевий підприємець прилетів додому пообідати на вертольоті.

Про це пише kp.ru.

Вертоліт місцеві жителі тодразу зняли на відео.

На кадрах видно, як вертушка обожно пролітає біля житлових багатоповерхівок і сідає навпроти однієї з них, в буквальному сенсі, пускаючи пил в очі очевидцям. З кабіни вертольота виходить чоловік – мабуть, власник – і охоче спілкується з людьми, але недовго.

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Вертоліт, мабуть, тут лише проїздом. Незабаром пілот і ще один чоловік знову сідають в кабіну і відлітають, залишивши місцевих жителів гадати, що це було.

До речі, на Харківщині в одному з сіл для виступу чиновника постелили килим на землі.

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