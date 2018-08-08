Конфуз на військовому параді перед Єлизаветою II. Підвів полковий поні

Королеві Єлизаветі II довелося закрити ніс через нестриманого полкового поні.

Єлизавета II вирушила у свою резиденцію в Шотландії, в замок Балморал, щоб провести там серпень і вересень. Перед тим, як почати відпочивати, Її Величність зажадала відвідати огляд Королівського полку Шотландії. Тут вона знову зустрілася з символом королівського полку, поні Круаханом IV.

При наближенні королеви поні зробив купу майже під ноги Єлизавети II. Через сморід Її Величності довелося навіть затиснути ніс.

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Тварина вже не перший раз проявляє свій нестерпний характер при зустрічі з королевою. Так, в 2014 році поні пирхнув на Єлизавету II, коли вона до нього підійшла, а потім намагався вкусити. У липні 2017 року поні хотів з’їсти її букет.

Полковой пони навалил кучу перед Елизаветой II и свел на нет весь пафос военного парада в честь монарха. Кстати, пони – рецидивист. В прошлом году он пытался съесть королевский букет pic.twitter.com/v7yPkkFZWs — НТВ (@ntvru) 8 августа 2018 г.

Раніше Факти ICTV писали, що у Британії вперше провели репетицію наступного дня після смерті королеви Єлизавети II. Репетиція проходила під кодовою назвою Castle Dove (Палацова голубка. – Ред.).

Видео: НТВ

Фото: dreamstime.