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Тереза Мей осоромилася перед принцом Вільямом

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей знову змусила мережу обговорювати її невдалу спробу зробити реверанс.

Цього разу політик осоромилася перед принцом Вільямом. Про це повідомляє Sky News.

При зустрічі Мей і Вільяма жінка присіла так, що опинилася практично по пояс принцу.

Користувачі мережі висміяли політика, підкресливши її атлетичність та розтяжку. Також вони зазначили, що принцу довелося стримуватися, щоб не розсміятися.


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До речі, у Тернополі дівчина прийшла на іспит до університету у весільній сукні.

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