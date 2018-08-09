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В Індії верблюд врізався в авто та застряг у ньому

В Індії верблюд спровокував ДТП і застряг в салоні автомобіля. Виручали тварину рятувальники.

Поблизу індійського міста Біканер штату Раджастан верблюд врізався в машину, повідомило видання Daily Mail.

Від зіткнення тварина пробила лобове скло і не змогло вибратися назовні.

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Застряглого верблюда довелося звільняти рятувальникам.

На ролику, зробленому очевидцями інциденту видно, що верблюд застряг в салоні авто. Він просунув голову в люк, а його кінцівки застрягли між сидіннями.

Раніше Факти ICTV писали, що королеві Єлизаветі II довелося закрити ніс через нестриманого полкового поні.

Фото: dreamstime.

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