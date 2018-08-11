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У Німеччині поліція рятувала чоловіка від білки

У німецькому місті Карлсруе поліція прибула на виклик чоловіка, якого переслідувало і атакувало білченя.

Коли вони прибули на місце події, то стали свідками того, як тварина продовжувала тероризувати чоловіка, повідомляє поліції міста в Facebook.

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Поліція назвала гризуна Карлом-Фрідріхом і призначила його своїм талісманом. Зараз за ним доглядають у центрі порятунку тварин.

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У Німеччині поліція рятувала чоловіка від білки / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Індії верблюд спровокував ДТП і застряг в салоні автомобіля. Виручали тварину рятувальники.

Фото: Polizei Karlsruhe

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