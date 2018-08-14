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Обматюкав і полетів: невдала спроба пожежних врятувати папугу

У Лондоні папуга на ім’я Джессі, який застряг на даху, обматюкав рятувальників і полетів.

Самка папуги на ім’я Джессі, яка застрягла на даху будинку в Лондоні, обматюкала пожежників, які приїхали на допомогу, пише DailyMail.

Коли один з рятувальників піднявся на дах сходами і сказав Я люблю тебе (так він сподівався здобути прихильність птиці до себе), Джессі відповіла те саме, проте потім додала декілька матюків.

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Джессі три дні сиділа на даху сусіднього будинку. Її господарі та представники Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами не змогли вмовити її спуститися і викликали пожежників.

– Під час розмови ми виявили, що птах любить лихословити, і його лайка потішила нас. Джессі також розмовляє по-турецьки і по-грецьки, тож ми кликали її і цими мовами, – розповів керівник пожежної бригади Кріс Суоллоу.

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Обматюкав і полетів: невдала спроба пожежних врятувати папугу / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в  Індії верблюд спровокував ДТП і застряг в салоні автомобіля. Виручали тварину рятувальники.

Фото: Paul Wood.

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