Перевзули на ходу? Путін осоромився на фото з Назарбаєвим

Президент РФ Володимир Путін осоромився через зріст на спільному фото з президентом Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.

Махінації зі зростом президента РФ помітив політолог Олексій Голобуцький.

Він нагадав, ще в 2014 році казахстанські джерела писали, що Володимир Путін і Нарсултан Назарбаєв мають однаковий зріст – 170 см.

Водночас на різних фото Путін спочатку нижчий за главу Казахстану, а потім раптово трохи вищий.

– Перевзули на ходу платформи? – наголосив Голобуцький у своєму Telegram.

Нагадаємо, зріст президента РФ Володимира Путіна вже не вперше став приводом для глузувань.

Раніше мережу облетіло фото, на якому видно, що 170 см Путіна аж ніяк не відповідають заявленим цифрам.