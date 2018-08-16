Конан і Золоте Руно: Савченка висміяли за “знання” історії

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко побажав археологам знайти міфічне Золоте Руно і артефакти часів вигаданого персонажа Конана-варвара.

Про це він сказав під час представлення археологами у місцевому музеї давньогрецької ритуальної посудини, яку підняли з дна акваторії Кінбурнської коси, пише УНІАН.

– Ця знахідка свідчить про те, що, можливо, Миколаїв ще раз доведе, що це історичне місто. І взагалі те, що відбувалося у нас, це не просто з тих часів, коли був і Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, з нашим Диким Садом, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світу. Сподіваюся, що наступна знахідка, можливо, буде якимось таким склепом, у якому знаходилося Золоте Руно, а може, щось інше…, – заявив Савченко.

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Те, що Савченко згадав вигаданих персонажів та міфічні артефакти, насмішило користувачів мережі:

Нагадаємо, Савченко відкривав новорічну ялинку в Миколаєві з розбитим обличчям.