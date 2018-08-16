PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Конан і Золоте Руно: Савченка висміяли за "знання" історії/

Конан і Золоте Руно: Савченка висміяли за “знання” історії

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко побажав археологам знайти міфічне Золоте Руно і артефакти часів вигаданого персонажа Конана-варвара.

Про це він сказав під час представлення археологами у місцевому музеї давньогрецької ритуальної посудини, яку підняли з дна акваторії Кінбурнської коси, пише УНІАН.

– Ця знахідка свідчить про те, що, можливо, Миколаїв ще раз доведе, що це історичне місто. І взагалі те, що відбувалося у нас, це не просто з тих часів, коли був і Конан, про якого згадував Арнольд Шварценеггер, з нашим Диким Садом, а ще й багато-багато того, що ми можемо показати світу. Сподіваюся, що наступна знахідка, можливо, буде якимось таким склепом, у якому знаходилося Золоте Руно, а може, щось інше…, – заявив Савченко.

Читайте: Перевзули на ходу? Путін осоромився на фото з Назарбаєвим

Те, що Савченко згадав вигаданих персонажів та міфічні артефакти, насмішило користувачів мережі:

Нагадаємо, Савченко відкривав новорічну ялинку в Миколаєві з розбитим обличчям.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Губернатор Савченко: Рівний доступ до якісної освіти дітей Миколаївщини
савченко
Губернатор Савченко не збирається йти у відставку під тиском опонентів
Олексій Савченко
Смерть льотчика Волошина: Савченко йде у відставку
Алексей Савченко
Наша мета – позбавити Миколаївську область від “авторитетів” – голова ОДА Савченко
Зламаний ніс і фінгали: як Савченко відкривав ялинку в Миколаєві
Олексій Савченко
Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко: Дороги Миколаївщини у 2018 році будуть відремонтовані
Голова Миколаївської ОДА Савченко хоче Інтерсіті
Олексій Савченко
Губернатор Савченко із Миколаєва зробив десятки помилок у тестах
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка