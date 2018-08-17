Переплутала педалі, в’їхала у вітрину. На що здатні богині парковки (ГОЛОСУВАННЯ)

Припаркувати машину і стати зіркою інтернету. Їх маневри на авто дивують, смішать і дратують. Факти ICTV пропонують від душі повеселитися і обрати богиню парковки.

Різні бували випадки. Наприклад, у Києві дівчина протаранила 4 авто і в’їхала у вітрину, коли намагалася припаркуватися. Причина такого маневру дивує не менше – дівчина заявила, що не змогла загальмувати через підбори.

Інша чомусь вирішила припаркувати своє авто прямо посеред дороги, друга заблокувала пішохідний перехід. І цих історій безліч. Факти ICTV навіть зібрали свою їколекцію і пропонують проголосувати.

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Нагадаємо, що Факти ICTV розбирались, чи зможе вплинути закон про парковку на вирішення проблеми.

