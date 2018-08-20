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Курйоз у Чернівцях: депутат “зайшов” до міськради через вікно

Кумедний інцидент трапився у Чернівцях в суботу, 18 серпня. Один із депутатів міської ради залазив до Чернівецької міськради через вікно.

Відео, на якому зафіксовано цей момент, опублікував на своїй сторінці у Facebook екс-мер міста Олексій Каспарук.

Дивним способом намагався потрапити у Чернівецьку міськраду серкетар Василь Продан. Він пояснив, що в кабінеті мера стоїть цифровий замок, який відкрити без спеціального пульта неможливо, пише Newsone.

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Після суботньої наради, двері в кабінет мера зачинилися, а пульт залишився в кімнаті. Продан уточнив, що було два способи вирішити цю проблему – свердлити дорогий замок, або лізти у вікно.

Нагадаємо, в Нікополі депутат у кефірі відкрив стрілянину на засіданні сесії міськради.

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