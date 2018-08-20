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Як Путін букет на весіллі ловив – карикатура

Відомий карикатурист Сергій Йолкін опублікував картинку на якій президент РФ Володимир Путін намагається зловити букет.

Володимир Путін

Карикатуру художник Сергій Йолкін опублікував у Facebook.

На зображенні Йолкін в черговий раз посміявся з невеликого зросту президента Росії.

Для того, щоб Путін зміг зловити заповітний букет, президента РФ піднімає один з його охоронців.

Читайте: З червоною стрічкою і матами: в РФ урочисто відкрили ліхтар

До слова, президент РФ Володимир Путін осоромився через зріст на спільному фото з президентом Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.

Фото: Сергій Йолкін

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