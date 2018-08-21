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Сидіння й ремені безпеки! За 6 днів хом’як знищив все в авто господині

У британському місті Сент-Атан, графство Гламорган, хом’ячок вирвався на свободу і перегриз все у машині господині.

Про це повідомляє видання Metro.

14 серпня 43-річна Аманда Джонсон (Amanda Johnson) придбала хом’ячка. Вона планувала подарувати його дітям, але по дорозі додому тварина вибралася з коробки і сховалася всередині автомобіля. Жінка встановила у машині вісім пасток, але так і не зуміла зловити хом’ячка.

Протягом наступних шести днів хом’як перегриз ремені безпеки й дроти, а також знищив одну з подушок безпеки. На думку фахівців, до яких зверталася Джонсон, ремінь на стороні пасажира не підлягає відновленню, а сидіння отримали значні пошкодження.

Хом’ячок уже заподіяв господарці збитків на тисячі фунтів стерлінгів (35 тис. грн).

– Не дивлячись на пошкодження, мені б дуже хотілося знайти хом’ячка живим і здоровим, – каже вона.

PICS BY AMANDA JOHNSON / CATERS NEWS - (PICTURED: The damage to the car that Amanda believes could stretch into the thousands) - A mum-of-four shares her HAMSTER HELL online blasting the pet she bought for her kids who escaped and destroy her new car. Amanda Johnson, 43, from St Athan, Vale of Glamorgan, Wales, purchased the pet for her children but while she was driving home it escaped from its cage. She was Shocked and Terrified to discover the orange Syrian hamster, that was only a few weeks old, beneath her clutch pedal and was unable to pull over. - SEE CATERS COPY

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До речі, у Німеччині поліція рятувала чоловіка від білки.

ФОТО: Amanda Johnson/metro.co.uk

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