Сидіння й ремені безпеки! За 6 днів хом’як знищив все в авто господині

У британському місті Сент-Атан, графство Гламорган, хом’ячок вирвався на свободу і перегриз все у машині господині.

Про це повідомляє видання Metro.

14 серпня 43-річна Аманда Джонсон (Amanda Johnson) придбала хом’ячка. Вона планувала подарувати його дітям, але по дорозі додому тварина вибралася з коробки і сховалася всередині автомобіля. Жінка встановила у машині вісім пасток, але так і не зуміла зловити хом’ячка.

Протягом наступних шести днів хом’як перегриз ремені безпеки й дроти, а також знищив одну з подушок безпеки. На думку фахівців, до яких зверталася Джонсон, ремінь на стороні пасажира не підлягає відновленню, а сидіння отримали значні пошкодження.

Хом’ячок уже заподіяв господарці збитків на тисячі фунтів стерлінгів (35 тис. грн).

– Не дивлячись на пошкодження, мені б дуже хотілося знайти хом’ячка живим і здоровим, – каже вона.

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До речі, у Німеччині поліція рятувала чоловіка від білки.

ФОТО: Amanda Johnson/metro.co.uk