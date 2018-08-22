У США чоловік відсудив $1 млн завдяки договору на серветці

Житель Далласа (США), Джонатан Колниак відсудив у колишнього роботодавця Джеймса Баленги $1 млн завдяки договором, підписаним на серветці під час вечірки.

Про це пише dallasnews.com.

Суть договору полягала в тому, що Баленги передасть Колниаку 2% акцій своєї компанії, що займається постачаннями сирої нафти. Сума акцій склала близько 9 мільйонів доларів.

Баленги і Колниак уклали договір в 2015 році. На серветці не було вказано назву компанії, однак там йшлося про 2%, а також була вказана зарплата Колниака — $100 тис. на місяць. Крім того, там був підпис Баленги.

Адвокат працівника розповів, що за домовленістю, той повинен був допомогти підготувати компанію до продажу.

Колниак виконав свою частину договору і в тому ж році компанію продали за $820 млн. Після цього сума акцій зросла до $9,35 млн. Пізніше Колниак домовився з роботодавцем, що отримає $2 млн. Проте до моменту припинення роботи Колниак отримав лише $400 тис. В березні 2017 він звернувся до суду.

– Баленги і компанія наполягали, що спочатку не було ніякого договору, і вони не повинні нічого платити. Це і призвело до судового позову, – сказав адвокат Колниака.

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Захист Баленги стверджувала, що угода, підписана на серветці, було “безпредметним і неповним”, і його підписали в результаті “ночі пияцтва”.

Крім того, на думку захисту, в договорі не було вказано назву компанії, і це могло означати, що Колниак вимагав 2% акцій іншої організації. Однак суд задовольнив вимоги Колниака.

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