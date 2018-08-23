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“Конкурент” Tesla: у Росії створили власний електрокар

У Росії показали електричний концепт-кар CV-1.

CV-1

Російський концерн Калашников продемонстрував електричний концепт-кар CV-1, який побудований на базі ретро кузова ІЖ-21252 Комбі, повідомляє прес-служба Калашникова.

Батарея електрокара живить інвертор, з габаритами 50х50х100 см, що дозволяє розвивати потужності до 1.2 МВт корисного навантаження. Ємність батареї – 90 кВт/год.

За словами розробників, він зможе їхати 350 км без підзарядки. У концерні вважають, що авто зможе конкурувати з електрокарами Tesla.

– Ми говоримо про те, щоб скласти конкуренцію саме Tesla, тому що зараз це успішний проект в області електромобілів. Ми розраховуємо як мінімум не поступатися йому, – заявила директор із зовнішніх комунікацій концерну Калашников Софія Іванова.

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До слова, 23 серпня в Курську (РФ) після завершення параду при навантаженні на трал танк Т-34 з’їхав з платформи і перекинувся.

Фото: концерн Калашников

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