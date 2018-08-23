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Впав на бік: у РФ після параду перекинувся танк

23 серпня у Курську (РФ) після завершення параду танк Т-34 з’їхав з платформи і перекинувся.

Про це пише Інтерфакс.

– Механік-водій танка не постраждав. Ремонтний підрозділ, прибувши на місце, оперативно завантажив танк на трал, після чого бронемашина була доставлена в пункт дислокації, – розповіли військові.

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Очевидці повідомляли, що поки танк лежав на боці, з нього на асфальт витікало пальне.

Нагадаємо, 19 серпня під час репетиції одна з бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській.

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