Впав на бік: у РФ після параду перекинувся танк

23 серпня у Курську (РФ) після завершення параду танк Т-34 з’їхав з платформи і перекинувся.
Про це пише Інтерфакс.
– Механік-водій танка не постраждав. Ремонтний підрозділ, прибувши на місце, оперативно завантажив танк на трал, після чого бронемашина була доставлена в пункт дислокації, – розповіли військові.
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Очевидці повідомляли, що поки танк лежав на боці, з нього на асфальт витікало пальне.
Нагадаємо, 19 серпня під час репетиції одна з бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вулиці Ярославській.
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