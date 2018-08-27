Кадри з відпочинку Володимира Путіна на Єнісеї в Туві швидко стали основою для фотожаб на російських пабліках.
З’явилися фото, як Володимир Путін провів час на Єнісеї в Туві з міністром оборони Сергієм Шойгу і главою ФСБ Олександром Бортниковим.
На знімках президент РФ подорожує горами, катається на картері, дивиться в бінокль і уважно вивчає траву в лісі – це і стало приводом для багатьох фотожаб у Росії.
Росіяни жартують про податки, байдужість під час вибуху, розбиті дороги, реакцію на акції протесту і навіть про Кім Чен Ина.
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TJ зібрав кілька фотожаб з соціальних мереж:
Крикливий ковбой і Люди в чорному – відпочинок Путіна став приводом для фотожаб / 16 фотографий
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін осоромився через зростання на спільному фото з президентом Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.
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